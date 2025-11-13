Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Einbruch in Einfamilienhaus; Walsrode: Mehrere Verstöße festgestellt; Soltau: Zwei Fahrradfahrerinnen leicht verletzt

Heidekreis (ots)

12.11.2025 / Einbruch in Einfamilienhaus

Bispingen: Unbekannte drangen am Mittwoch, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:00 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus am alten Postweg ein. Dabei schlugen die Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und entwendeten schließlich Bargeld. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

12.11.2025 / Mehrere Verstöße festgestellt

Walsrode: Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis am Mittwochnachmittag einen 36-Jährigen, der kurz zuvor ein Auto auf einem Parkplatz in der Sudetenstraße abstellte. Die Kontrolle ergab, dass der Mann nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol stand (Atemalkoholtest: 1,15 Promille), sondern auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem gehörten die angebrachten Kennzeichen nicht zum benutzten Auto. Der 36-Jährige musste eine Blutprobe sowie seine Fahrzeugschlüssel abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

12.11.2025 / Zwei Fahrradfahrerinnen leicht verletzt

Soltau: Am Mittwochnachmittag verletzten sich gleich zwei Fahrradfahrerinnen als sie den Radweg an der Harburger Straße benutzten. Eine 58-Jährige Frau verlor hier nämlich die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden. Eine entgegenkommende 48-Jährige konnte mit ihrem Fahrrad nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte ebenfalls, als sie gegen die bereits Verunfallte fuhr. Dabei wurden die beiden Frauen jeweils leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell