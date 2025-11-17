Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Kontrollen

17.11.2025 / Kontrollen

Schwarmstedt: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten heute, rund um den Schulbeginn der örtlichen Gesamtschule, die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad oder E-Scooter unterwegs waren. Ziel der Aktion war die Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen und damit die Erhöhung der Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit. Fehlende oder defekte Beleuchtung erhöht nachweislich das Risiko, übersehen und in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, erheblich. Bei der Kontrolle konnten insgesamt 20 Fahrräder und vier E-Scooter mit Mängeln festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Heidekreis wird auch zukünftig derartige Kontrollen durchführen und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, die Beleuchtung ihrer Fahrzeuge bzw. der Fahrzeuge ihrer Kinder regelmäßig zu überprüfen - denn Sichtbarkeit bedeutet Sicherheit!

Im weiteren Verlauf des Vormittages wurde zudem eine Kontrollstelle im Bereich der Celler Straße eingerichtet. Auch hier wurden etliche Ordnungswidrigkeiten geahndet - Gurt- und Handyverstöße waren dabei traurige Spitzenreiter.

