Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Mann raubt Sonnenstudio aus
Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Freitag gegen 16:00 Uhr ein Sonnenstudio an der Niederrheinalle ausgeraubt.

Er zeigte einer Mitarbeiterin hinter der Theke ein Klappmesser und forderte das Geld aus der Kasse. Die Mitarbeiterin schloss daraufhin die Kasse auf und ging zur Seite. Der Tatverdächtige entnahm Geldscheine aus der Kasse und verließ das Sonnenstudio in Richtung Am Dreßlerhof.

Im Vorfeld dieser Tat kam es in unmittelbarem Nahbereich in einem Drogeriemarkt an derselben Straße zu einem versuchten Raub. Auch hier zeigte der Tatverdächtige der Mitarbeiterin des Marktes ein Messer und forderte Geld. Hier erbeute der Täter jedoch nichts. Laut Zeugen soll der Mann mit einem Herrenrad vom ersten Tatort geflüchtet sein.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte ein und dieselbe männliche Person für beide Taten in Frage kommen.

Der Mann soll 20-30 Jahre alt sein, ca. 160 cm bis 170 cm groß, er trug einen Bart, das rechte Auge schielt, weiter war er mit einer schwarzen Wollmütze bekleidet und einem schwarzen Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze und einer schwarzen Hose. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers, unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/251205-1642/251205-1600

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

  08.12.2025 – 11:21

    POL-WES: Hamminkeln - Unfall mit erheblichen Sachschaden

    Hamminkeln (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag gegen 21:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall erheblicher Sachschaden entstanden. Eine 52-jährige Frau aus Wesel fuhr mit ihrem Auto auf der Weseler Straße (B70) in Fahrtrichtung Hamminkeln-Brünen. In Höhe der Weseler Straße 138 beabsichtigte die Frau mit ihrem Pkw nach links auf das dortige Gelände abzubiegen. Hierzu musste die Fahrerin wegen des Gegenverkehrs

  05.12.2025 – 13:12

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Donnerstag, 11.12.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

