Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Mann raubt Sonnenstudio aus

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Freitag gegen 16:00 Uhr ein Sonnenstudio an der Niederrheinalle ausgeraubt.

Er zeigte einer Mitarbeiterin hinter der Theke ein Klappmesser und forderte das Geld aus der Kasse. Die Mitarbeiterin schloss daraufhin die Kasse auf und ging zur Seite. Der Tatverdächtige entnahm Geldscheine aus der Kasse und verließ das Sonnenstudio in Richtung Am Dreßlerhof.

Im Vorfeld dieser Tat kam es in unmittelbarem Nahbereich in einem Drogeriemarkt an derselben Straße zu einem versuchten Raub. Auch hier zeigte der Tatverdächtige der Mitarbeiterin des Marktes ein Messer und forderte Geld. Hier erbeute der Täter jedoch nichts. Laut Zeugen soll der Mann mit einem Herrenrad vom ersten Tatort geflüchtet sein.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte ein und dieselbe männliche Person für beide Taten in Frage kommen.

Der Mann soll 20-30 Jahre alt sein, ca. 160 cm bis 170 cm groß, er trug einen Bart, das rechte Auge schielt, weiter war er mit einer schwarzen Wollmütze bekleidet und einem schwarzen Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze und einer schwarzen Hose. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers, unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/251205-1642/251205-1600

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell