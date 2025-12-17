Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Zwei Wohnhäuser im Visier von Einbrechern

Groß-Rohrheim (ots)

Am Dienstag (16.12.) wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Groß-Rohrheim gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr gewaltsam über die Terrasse Zugang in ein Haus im Schubertweg und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Schmuck. Zudem brachen Unbekannte über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein. Auch hier wurde Schmuck erbeutet. Diese Tat könnte aber auch schon einige Tage zurückliegen.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell