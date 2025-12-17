PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Zwei Wohnhäuser im Visier von Einbrechern

Groß-Rohrheim (ots)

Am Dienstag (16.12.) wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Groß-Rohrheim gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr gewaltsam über die Terrasse Zugang in ein Haus im Schubertweg und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Schmuck. Zudem brachen Unbekannte über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein. Auch hier wurde Schmuck erbeutet. Diese Tat könnte aber auch schon einige Tage zurückliegen.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 09:51

    POL-DA: Weiterstadt: Gestohlene Kennzeichen, berauscht und ohne Führerschein

    Weiterstadt (ots) - Einen 50 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen in der Nacht zum Mittwoch (17.12.) auf der A 5. Die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen stellten sich als gestohlen heraus und gehörten nicht an das Auto. Zudem zeigten sich Anzeichen, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 05:00

    POL-HP: Heppenheim. Fahrradfahrer angefahren, Verursacher flüchtet von Unfallstelle

    Heppenheim (ots) - Am Dienstag, den 16.12.2025, gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in dem Bereich der Tiergartenstraße in Heppenheim. Ein unbekannter Pkw-Fahrer missachtete das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit einem Fahrradfahrer, der die Straße überquerte. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der 34 ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 20:52

    POL-ERB: Brensbach: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall

    Brensbach (ots) - Am 16.12.2025 ereignete sich gegen 16:55 Uhr auf der Bundesstraße (B 38) zwischen Brensbach und dem sog. "Kühlen Grund" ein Verkehrsunfall bei dem zwei beteiligte PKW frontal miteinander kollidierten. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 79-jähriger PKW-Fahrer aus dem Fischbachtal die B 38 von Brensbach kommend in Richtung Groß-Bieberau. Zu gleichen Zeit befuhr ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren