PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim. Fahrradfahrer angefahren, Verursacher flüchtet von Unfallstelle

Heppenheim (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in dem Bereich der Tiergartenstraße in Heppenheim. Ein unbekannter Pkw-Fahrer missachtete das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit einem Fahrradfahrer, der die Straße überquerte. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der 34 Jahre alte Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß an Oberkörper, Hüfte und Handgelenk verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder -hergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.: +49 6252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 20:52

    POL-ERB: Brensbach: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall

    Brensbach (ots) - Am 16.12.2025 ereignete sich gegen 16:55 Uhr auf der Bundesstraße (B 38) zwischen Brensbach und dem sog. "Kühlen Grund" ein Verkehrsunfall bei dem zwei beteiligte PKW frontal miteinander kollidierten. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 79-jähriger PKW-Fahrer aus dem Fischbachtal die B 38 von Brensbach kommend in Richtung Groß-Bieberau. Zu gleichen Zeit befuhr ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:34

    POL-HP: Bensheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Bensheim (ots) - Am Freitag (12.12.)kam es in Bensheim gegen 22.45 Uhr, an der Kreuzung Rodensteinstraße / Darmstädter Straße / Nibelungenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr mit einem weißen PKW Kombi die B 3 aus Richtung Auerbach, missachtete die Vorfahrt der entgegenkommenden Autofahrerin und flüchtete anschließend auf die B 47 in Fahrtrichtung Lindenfels. Bei dem Unfall müsste das ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:26

    POL-DA: Darmstadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte / Festnahme eines 48-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Aufmerksame Passanten informierten die Polizei am Montagnachmittag (15.12.), gegen 15.30 Uhr, über zwei Männer, die sich aggressiv im Bereich des Luisenplatzes gegenüber anderen Passanten verhalten haben sollen. Eine Streife des 1. Polizeireviers stellte die Männer, darunter einer im Alter von 48 Jahren, vor Ort fest und entschloss sich diese zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren