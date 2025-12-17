Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim. Fahrradfahrer angefahren, Verursacher flüchtet von Unfallstelle

Heppenheim (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in dem Bereich der Tiergartenstraße in Heppenheim. Ein unbekannter Pkw-Fahrer missachtete das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit einem Fahrradfahrer, der die Straße überquerte. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der 34 Jahre alte Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß an Oberkörper, Hüfte und Handgelenk verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder -hergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.: +49 6252/706-0 in Verbindung zu setzen.

