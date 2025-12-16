PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Am Freitag (12.12.)kam es in Bensheim gegen 22.45 Uhr, an der Kreuzung Rodensteinstraße / Darmstädter Straße / Nibelungenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr mit einem weißen PKW Kombi die B 3 aus Richtung Auerbach, missachtete die Vorfahrt der entgegenkommenden Autofahrerin und flüchtete anschließend auf die B 47 in Fahrtrichtung Lindenfels. Bei dem Unfall müsste das flüchtige Fahrzeug im Frontbereich beschädigt worden sein. Zeugen die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

