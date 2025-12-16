POL-DA: Biebesheim: Wohnungseinbruch scheitert
Biebesheim (ots)
In der Rathausgasse wollte am Montag (15.12.), in der Zeit zwischen 15.00 und 18.15 Uhr, ein Unbekannter in ein Wohnhaus einbrechen. Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster wollte sich der Einbrecher Zugang verschaffen, flüchtete aber anschließend aus unbekannten Gründen ohne in das Haus einzudringen und etwas zu entwenden.
In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim über die Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden können.
