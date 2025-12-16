PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Mülltonne geriet in Brand und ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Dieburg (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Montag (15.12.), gegen 14.30 Uhr, eine Mülltonne in der Kettelerstraße in Brand und beschädigte weitere angrenzende Mülltonnen. Ein aufmerksame Zeugin bemerkte das Feuer und alarmierte zügig die Feuerwehr, wodurch auch die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Weil Anwohner bereits das Feuer eigenständig löschten kümmerte sich die Feuerwehr um die Nachlöscharbeiten, um weitere Gefahren auszuschließen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Darmstädter Brandermittlerinnen und -ermittler des Fachkommissariat 10 sind mit dem Fall betraut. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

