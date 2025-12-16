Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung vor Bar

Drei Tatverdächtige festgenommen

Darmstadt (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen (14.12.) vor einer Bar in der Landgraf-Georg-Straße wurde ein 20-Jähriger so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus kam.

Gegen 6.40 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten eine Schlägerei vor der dortigen Bar mit mehreren beteiligten Personen. Sofort herbeigeeilte Polizeikräfte konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung drei Tatverdächtige noch im Nahbereich festnehmen. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Männer im Alter von 27, 23 und 19 mit zwei anderen Beteiligten in Streit geraten sein. Es folgte eine handfeste Auseinandersetzung, in dessen Zuge ein 21-Jähriger unter anderem Stichverletzungen davontrug und in ein Krankenhaus kam. Zwei der Festgenommenen waren alkoholisiert, beim Dritten reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain.

Alle Drei mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und kamen für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zunächst mit auf die Wache. In dem eingeleiteten Verfahren müssen sie sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

