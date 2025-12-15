Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Lorsch (ots)

Am Montag (15.12.) wurde um 19:30 Uhr in der Heppenheimer Straße in Lorsch ein geparkter, schwarzfarbener Opel Crossland X am rechten Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in einer Parklücke am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf mindestens 150 Euro beziffern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell