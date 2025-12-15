Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Sprinter aufgebrochen/Navi und Tacho gestohlen

Raunheim (ots)

Ein in der Kelsterbacher Straße geparkter Mercedes Sprinter geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (12.12.) und Montag (15.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Transporter den Tachometer und das Navigationssystem aus. Der Schaden beträgt über 2000 Euro. Über das vergangenen Wochenende gerieten in Raunheim zwei weitere Sprinter ins Visier von Dieben (wir haben berichtet).

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6179533

