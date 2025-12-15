PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Sprinter aufgebrochen/Navi und Tacho gestohlen

Raunheim (ots)

Ein in der Kelsterbacher Straße geparkter Mercedes Sprinter geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (12.12.) und Montag (15.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Transporter den Tachometer und das Navigationssystem aus. Der Schaden beträgt über 2000 Euro. Über das vergangenen Wochenende gerieten in Raunheim zwei weitere Sprinter ins Visier von Dieben (wir haben berichtet).

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6179533

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:16

    POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien an Schule / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Nach einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Seekatzstraße, hat der polizeiliche Staatschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zwischen Samstagmittag (13.12.), 16 Uhr, und Montagmorgen (15.12.), 6 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter den Schulhof mit Farbe. Bei den Motiven handelt es sich unter anderem um ein Nazisymbol. Im ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:50

    POL-DA: Raunheim: Zwei Sprinter im Visier Krimineller

    Raunheim (ots) - Zwei in der Frankfurter Straße geparkte Mercedes Sprinter wurden von Unbekannten in der Zeit zwischen Samstagabend (13.12.) und Montagmorgen (15.12.) angegangen. Abgesehen hatten es die Täter in beiden Fällen auf die Tachometer der Fahrzeuge. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:08

    POL-DA: Rüsselsheim: Imbiss und Blumenautomat im Visier Krimineller

    Rüsselsheim (ots) - Kriminelle nahmen in der Nacht zum Samstag (13.12.) einen Imbiss in der Darmstädter Straße ins Visier. Die Unbekannten brachen zunächst ein Fenster auf, um sich Zutritt in den Betrieb zu verschaffen. Die Einbrecher flüchteten anschließend mit einer dort erbeuteten Kasse in unbekannte Richtung. In der gleichen Nacht machten sich zudem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren