Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zwei Sprinter im Visier Krimineller

Raunheim (ots)

Zwei in der Frankfurter Straße geparkte Mercedes Sprinter wurden von Unbekannten in der Zeit zwischen Samstagabend (13.12.) und Montagmorgen (15.12.) angegangen. Abgesehen hatten es die Täter in beiden Fällen auf die Tachometer der Fahrzeuge.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

