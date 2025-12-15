POL-DA: Raunheim: Zwei Sprinter im Visier Krimineller
Raunheim (ots)
Zwei in der Frankfurter Straße geparkte Mercedes Sprinter wurden von Unbekannten in der Zeit zwischen Samstagabend (13.12.) und Montagmorgen (15.12.) angegangen. Abgesehen hatten es die Täter in beiden Fällen auf die Tachometer der Fahrzeuge.
Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell