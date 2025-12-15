Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Anhaltezeichen der Polizei missachtet/37-jähriger Autofahrer gibt Gas

Wald-Michelbach (ots)

Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach am Samstagmittag (13.12.), gegen 13.00 Uhr, in der Hammerstraße in Aschbach einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas und flüchtete zunächst mit erhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung einer roten Ampel. Er konnte anschließend auf der Landesstraße 3120, im Bereich der "Kreidacher Höhe", gestoppt werden. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten mehrere als gestohlen registrierte Autokennzeichen. Zudem war das Fahrzeug des 37-Jährigen nicht zugelassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Zum Fortgang der Ermittlungen suchen die Ordnungshüter etwaige Geschädigte, die durch die Fahrweise des flüchtenden Autofahrers behindert oder gefährdet wurden, unter anderem an einer roten Ampel in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

