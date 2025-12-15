Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürogebäude im Visier Krimineller

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Samstagabend (13.12.), 18 Uhr, und Sonntagvormittag (14.12.), 11.30 Uhr, ein Bürogebäude in der Goebelstraße in den Fokus.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge betraten die Kriminellen zunächst das Komplex und verschafften sich im Anschluss gewaltsam Zugang in mehrere Büroräume. Sie durchwühlten die Räume und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Ob die Täter etwas entwendet haben bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell