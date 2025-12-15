Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Weißer Jaguar "Land Rover" (DI-RT 585E) gestohlen

Kriminalpolizei ermittelt

Griesheim (ots)

Am Freitagmorgen (12.12.), gegen 4 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Jaguar "Land Rover" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen DI-RT 585E war in der Odenwaldstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Darmstadt sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

