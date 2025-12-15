Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gestritten und bedroht

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Freitag (12.12) zu einem Streit zwischen einem 26-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Gegen 15.30 Uhr soll es nach derzeitigen Erkenntnissen in der Pankratiusstraße, in unmittelbarer Nähe zu einem Jugendhaus, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. In der Folge soll der Kriminelle den 26-Jährigen mit einer Pfefferpistole bedroht haben und im Anschluss in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Jugendlichen mit dunkler Kleidung und einer dunklen Mütze gehandelt haben. Seine Körpergröße wurde laut Zeugen als klein beschrieben.

Anwohner oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

