POL-DA: Darmstadt: Wohnungsbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Am Samstagabend (13.12.) kam es in der Moserstraße zu einem Brand. Gegen 19.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses informiert. Wie sich am Einsatzort herausstellte, fing nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt ein Stromverteilerkasten Feuer, welches auf ein nahegelegenen Schrank übergriff. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Brand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
