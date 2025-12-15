Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Groß-Rohrheim (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Samstag (13.12.), in der Zeit zwischen 18.00 und 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße eingebrochen sind. Durch ein Fenster gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Die ungebetenen Besucher ließen Schmuck mitgehen.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim für Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell