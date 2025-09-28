PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt gewaltbereite Fußballanhänger aus dem Zug

Herbolzheim (ots)

Während der Anreise von Fußballanhängern der TSG 1899 Hoffenheim kam es im Zug zwischen Offenburg und Freiburg im Breisgau zu Ausschreitungen. Über 90 Fußballanhänger mussten am Bahnhof Herbolzheim den Zug verlassen.

Am Sonntagmittag (28.09.2025), um 12:24 Uhr, kam es in der Anreisephase zum Spiel des SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu verbalen Provokationen zwischen beiden Fanlagern. Einschreitende Einsatzkräfte der Bundespolizei, sollen in der Folge von Hoffenheimer Fußballanhängern beleidigt und angegriffen worden sein. Vier Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Aufgrund des Tatverdachts des Landfriedensbruchs, des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidung, mussten die beteiligten Fußballanhänger den Zug RB 17117 am Bahnhof Herbolzheim (Landkreis Emmendingen), um 12:35 Uhr, verlassen und wurden durch starke Kräfte der Bundespolizei einer Identitätsfeststellung unterzogen. In der Folge setzte der Zug seine Fahrt ohne die Fußballanhänger fort. Aufgrund eines durch die Landespolizei erlassenen Betretungsverbotes für das Stadtgebiet Freiburg im Breisgau, durften die 92 Personen nicht weiterreisen. Gegen erkannte Straftäter hat die Bundespolizei Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 1727476830
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 12:54

    BPOLI-WEIL: Fußballfan führt bei Grenzkontrolle Schlagstock mit sich

    Weil am Rhein (ots) - Im Rahmen der Grenzkontrollen im Zusammenhang mit dem Europa-League Spiel SC Freiburg gegen den FC Basel, stellte die Bundespolizei einen Schlagstock sicher. Ein 21-Jähriger durfte nicht nach Deutschland einreisen. Am Mittwoch (24.09.2025) geriet der Schweizer Staatsangehörige am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein in die Grenzkontrolle der ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:32

    BPOLI-WEIL: Männer dürfen nicht einreisen

    Weil am Rhein (ots) - Obwohl ein 29-Jähriger nicht nach Deutschland einreisen durfte, versuchte er es an der französischen Grenze und scheiterte. Sein Beifahrer durfte aufgrund fehlender Ausweise ebenfalls nicht einreisen. Beide Männer mussten wieder nach Frankreich zurück. Am Samstagmittag (20.09.2025) gerieten die beiden Männer am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke in eine Kontrolle der Bundespolizei. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:00

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Machete in Neuenburg am Rhein sicher

    Neuenburg am Rhein (ots) - Mit einer über 30 Zentimeter langen Machete, versuchte ein 53-Jähriger über den Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke einzureisen. Die Bundespolizei stellte die Waffe sicher. Der französische Staatsangehörige geriet am Samstagmorgen (20.09.2025) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Mittelkonsole seines Fahrzeugs führte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren