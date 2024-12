POL-HST: (Vor)Drängeln kann teuer werden

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am heutigen Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, wurde die Polizei gegen 6:30 Uhr über einen Unfall in der Barther Straße in Ribnitz-Damgarten informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam eine 63-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Opel rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste ...

