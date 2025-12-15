PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Vorläufige Festnahme eines 28-Jährigen nach räuberischem Diebstahl

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Freitagabend (12.12.), gegen 18 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einkaufsmarkt in der Breslauer Straße gerufen. Ein mutmaßlicher Ladendieb im Alter von 28 Jahren, der Waren im Wert von rund 60 Euro entwenden wollte, griff bei der Konfrontation einen Mitarbeiter körperlich an. Der Mitarbeiter hielt den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten müssen. Der Mitarbeiter sowie der Ladendieb verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

