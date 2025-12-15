PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Radheim: Zigarettenautomat gesprengt
Wer hat etwas bemerkt?

Schaafheim (ots)

Unbekannte Täter hatten es am Sonntagmorgen (14.12.), gegen 2.15 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten im Bereich der Straße "Am Sonnenhang" abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprengten sie den Automaten mit einem noch unbekannten Sprengmittel auf, erbeuteten einen Teil der darin befindlichen Zigarettenpackungen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
  PDF-Version
