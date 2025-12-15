Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Radheim: Zigarettenautomat gesprengt

Wer hat etwas bemerkt?

Schaafheim (ots)

Unbekannte Täter hatten es am Sonntagmorgen (14.12.), gegen 2.15 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten im Bereich der Straße "Am Sonnenhang" abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprengten sie den Automaten mit einem noch unbekannten Sprengmittel auf, erbeuteten einen Teil der darin befindlichen Zigarettenpackungen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

