POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstagabend (13.12.), zwischen 17.30 und 18 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der "Schepp Allee" ins Visier. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt in eine Wohnung, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und erbeuteten LED-Lampen. Im Anschluss versuchten sie sich in eine weitere Wohnung gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Nachdem ihnen dies nicht gelang suchten sie mit ihrer bereits gemachten Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

