Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeutet Kaffee

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Sonntagabend (14.12.) auf Kaffee abgesehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Kriminelle gegen 20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Cafe auf dem Luisenplatz. Im Innern durchwühlte er den Kassenbereich, nahm sich einen leeren Karton für den Transport und verpackte in diesem mehrere Packungen Kaffeebohnen. Im Anschluss suchte er in Richtung der Sparkasse mit seinem Karton samt Beute das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

