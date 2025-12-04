Kreisfeuerwehrverband Segeberg
FW-SE: Feuer zerstört Carport
Wiemersdorf (ots)
Am Mittwoch, den 03. Dezember 2025 alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West gegen 20:15 mit dem Einsatzstichwort "Feuer, Standard" die Feuerwehren aus Wiemersdorf und Fuhlendorf zu einem gemeldeten Carportbrand.
Beim Eintreffen des Einsatzleiters aus Wiemersdorf, stand das Carport bereits im Vollbrand. Infolgedessen erhöhte der Einsatzleiter Jens Kruppa das Einsatzstichwort auf "Feuer, größer als Standard" wodurch die Feuerwehr Bimöhlen zusätzlich an die Einsatzstelle alarmiert wurde. Nach einer kurzen Erkundung wurde das Einsatzstichwort erneut auf "Feuer, 2 Löschzüge" erhöhte, wodurch die Feuerwehren aus Bad Bramstedt und Armstedt alarmiert wurden.
Sofort gingen mehrere Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Zu Spitzenzeiten waren insgesamt 6 Handgeführte C-Strahlrohre sowie das Wenderohr der Drehleiter aus Bad Bramstedt im Einsatz.
Für einen besseren Überblick der Einsatzstelle wurde die Drohneneinheit des Amtes Bad Bramstedt-Land alarmiert, um mithilfe der Wärmebildkamera an der Drohne noch weitere Feuerentwicklungen aus der Luft zu erkennen. Im weiteren Verlauf wurde zusätzlich noch die Feuerwehr aus Weddelbrook mit Atemschutzgeräteträgern nachalarmiert.
Durch den schnellen Löscheinsatz konnte eine Ausbreitung des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus vermieden werden. Lediglich zwei Fenster eines Erkers zerbarsten durch die Hitze. Diese wurden mittels Holzplatten provisorisch abdeckt
Bereits gegen 21:46 Uhr konnte die ersten Einsatzkräfte aus dem Einsatz entlassen werden.
Um 21:52 Uhr konnte der Leitstelle "Feuer aus, umfangreiche Nachlöscharbeiten" gemeldet werden. Für diese stellte der Einsatzleiter einen Bagger zur Verfügung, womit das Carport sowie weiterer Unrat auseinandergezogen und gezielt abgelöscht werden konnte.
Die Bewohner des Hauses konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude selbstständig verlassen. Ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.
Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte vor Ort
Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe gemacht werden
Eingesetzte Kräfte:
Freiwillige Feuerwehr Wiemersdorf
Freiwillige Feuerwehr Bimöhlen
Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt
Freiwillige Feuerwehr Fuhlendorf
Freiwillige Feuerwehr Armstedt
Freiwillige Feuerwehr Weddelbrook
Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen
Führungsgruppe Ant Bad Bramstedt-Land Zug 1&2
Drohneneinheit Amt Bad Bramstedt-Land
DRK Fachberater
DRK Bereitschaft Kaltenkirchen
Untere Wasserschutzbehörde
Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit drei Rettungswagen
Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit Pressesprecherin und Wechsellader
