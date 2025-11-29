FW-SE: Jahresdienstversammlung des ABC-Zuges Kreis Segeberg

Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Jahresdienstversammlung des ABC-Zuges Kreis Segeberg

Bad Segeberg

Am Donnerstag, dem 27.11.2025, fand die diesjährige Jahresdienstversammlung des ABC Zuges Kreis Segeberg auf dem Gelände der Kreisfeuerwehrzentrale Bad Segeberg statt.

Neben den Einsatzkräften des ABC-Zuges, die sich aus Teilen der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg zusammensetzen, sind der Einladung der Landrat des Kreises Segeberg, Jan Peter Schröder, der Kreispräsident Jörg Buthmann, der Fachbereichsleiter II (Ordnungswesen, Straßenverkehr und Verbraucherschutz) Matthias Schröder, vom Fachdienst 38 (Feuerwehrwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst) des Kreises Segeberg, Tabea Ketzner und Jens Lorenzen sowie die Kreiswehrführung Jörg Nero und Andre Folta gefolgt.

In seinem Jahresbericht konnte Christoph Bock, Leiter des ABC-Zuges, gleich zu Anfang seiner Rede Rekorde vermelden: 23 neue Einsatzkräfte konnten im letzten Jahr hinzugewonnen werden, sodass sich die Gesamtstärke derzeit auf 60 Einsatzkräfte sowie acht Ehrenmitglieder beläuft.

Aber auch die Einsatzzahlen spiegeln sich in diesem "Rekordjahr" wider: Bis zum gestrigen Tage wurden die Einsatzkräfte zu 23 Einsätzen im Kreisgebiet alarmiert. Neben zahlreichen Alarmierungen zur Einsatzstellenhygiene aber auch beschädigten Staplerbatterien bis hin zur unklaren Rauchentwicklung aus dem Erdreich und den immer wieder vorkommenden Einsätzen beim Austritt von Gülle.

Zwei neue Fahrzeuge (Mehrzweckfahrzeuge) konnten in diesem Jahr übernommen werden, sowie weiteres Equipment für den Einsatz in Dienst gestellt werden. Ein weiteres und wichtiges Fahrzeug für die Einsatzkräfte dieser Einheit ist für das Kalenderjahr 2026 vorgesehen.

Sowohl der Landrat als auch der Kreiswehrführer lobten in ihren Worten die wichtige und gute Arbeit des ABC-Zuges und die Behaarlichkeit der Leitung des ABC-Zuges. Diese spiegelt sich sowohl am Personal als auch in dem vorhandenen und vor allem wichtigen Material dieser Kreiseinheit wider.

Zwei Kameraden konnten an diesem Abend durch den Kreisbrandmeister geehrt werden. Für ihre 10-jährige Mitgliedschaft im ABC-Zug wurden Philip Nieter (FF Rohlstorf) und Torben Erdmann (FF Bark) mit der Ehrennadel in Bronze des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg ausgezeichnet.

Weitere Kameraden werden zu einem späteren Zeitpunkt für ihre Mitgliedschaft geehrt.

Personell standen in diesem Jahr einige Veränderungen in der Kreiseinheit an.

Wiedergewählt wurden Mirja Bröcker als Schriftwartin sowie Myron Matthes als Kassenwart.

Als Gruppenführer des Einsatzleitwagen wurde Steffen Usbeck (FF Schmalensee) ernannt, sein Stellvertreter ist Myron Matthes (FF Rickling).

Als Gruppenführerinnen der Einsatzkomponente 1 (Erkundung) wurden Mirja Bröcker (FF Bad Segeberg) sowie Pauline Stöhr (FF Gr. Niendorf) ernannt.

Als Gruppenführer der Einsatzkomponente 2 (Dekon) Jonathan Böhm (FF Leezen)

Als Zugführer der Einsatzkomponente 2 (Dekon) wurde Christoph Rahlf (FF Gr. Niendorf) ernannt und zum Hauptlöschmeister ** befördert.

Aber auch in der Leitung gab es Veränderungen: Das bisherige Führungs-Duo, bestehend aus Christoph Bock (FF Bad Segeberg) und Björn Broers (FF Borstel, Amt Itzstedt), wurde an diesem Abend verabschiedet. Beide wurden in einer Laudatio durch den Kreisbrandmeister für ihr jahrelanges und überdurchschnittliches Engagement gelobt.

Björn Broers wurde mit der Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes geehrt und Christoph Bock, der bereits 26 Jahre dem ABC-Zug angehört und seit 2011 als Leitungskraft dort tätig ist, mit der Ehrennadel in Gold.

Für beide Einsatzkräfte gab es nach der Verabschiedung aus ihren Ämtern tosenden Applaus und Standing Ovations.

Sowohl vom Landrat des Kreises Segeberg als auch von den Einsatzkräften bekamen Christoph Bock und Björn Broers zum Abschied kleine Präsente.

Auf Christoph Bock folgt nun Sascha Krause (FF Weede) als neue Leitungskraft.

