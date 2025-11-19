Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Schwerer Verkehrsunfall eines Löschfahrzeuges

Groß Rönnau-Hamdorf Segeberger Straße (ots)

Am Dienstagabend, den 18. November, kam es gegen 21:24 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall eines Löschfahrzeuges auf der Segeberger Straße zwischen Groß Rönnau und Hamdorf. Das Fahrzeug war auf der Rückfahrt von einem vorangegangenen Einsatz in Bad Segeberg, als es aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte.

Das Löschfahrzeug war mit neun Einsatzkräften einer Freiwilligen Feuerwehr aus dem Kreis Segeberg besetzt. Unmittelbar nach dem Ereignis alarmierte die Integrierte Regionalleitstelle West in Elmshorn ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter Feuerwehr, Rettungsdienst, Notärzte, Polizei sowie das Technische Hilfswerk (THW), das die Einsatzstelle großflächig ausleuchtete.

Zwei Personen waren im Fahrzeug eingeklemmt und wurden mittels einer technischen Rettung aus dem Fahrzeug gerettet. Alle neun Kameradinnen und Kameraden wurden verletzt und nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zur Art und Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Segeberger Straße bleibt für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell