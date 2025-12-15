Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Ladendiebstahl/Vier Verdächtige festgenommen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Drei Frauen und ein Mann im Alter zwischen 20 und 31 Jahren müssen sich nach der vorläufigen Festnahme durch die Polizei am Samstagabend (13.12.) nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Gegen 19.15 Uhr verließen die vier Verdächtigen ohne zu bezahlen mit einem Einkaufswagen voller Waren im Wert von rund 560 Euro Uhr einen Supermarkt "Am Kupferwerk". Einem Zeugen fielen die Personen auf dem Kundenparkplatz auf, als sie die entwendeten Artikel eilig in ihr Auto laden wollten. Der Zeuge verhinderte anschließend die Weiterfahrt der Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streife.

Die Frauen und der Mann werden sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls zu verantworten haben. Alle vier wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell