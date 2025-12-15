POL-DA: Rüsselsheim: Imbiss und Blumenautomat im Visier Krimineller
Rüsselsheim (ots)
Kriminelle nahmen in der Nacht zum Samstag (13.12.) einen Imbiss in der Darmstädter Straße ins Visier. Die Unbekannten brachen zunächst ein Fenster auf, um sich Zutritt in den Betrieb zu verschaffen. Die Einbrecher flüchteten anschließend mit einer dort erbeuteten Kasse in unbekannte Richtung. In der gleichen Nacht machten sich zudem Kriminelle am Blumenautomat eines Blumenladens in der August-Bebel-Straße zu schaffen. Sie hebelten den Automaten gewaltsam auf, flüchteten aber ohne Beute vom Tatort. Am Blumenautomat entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.
Die Polizei in Rüsselsheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.
