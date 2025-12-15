PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Imbiss und Blumenautomat im Visier Krimineller

Rüsselsheim (ots)

Kriminelle nahmen in der Nacht zum Samstag (13.12.) einen Imbiss in der Darmstädter Straße ins Visier. Die Unbekannten brachen zunächst ein Fenster auf, um sich Zutritt in den Betrieb zu verschaffen. Die Einbrecher flüchteten anschließend mit einer dort erbeuteten Kasse in unbekannte Richtung. In der gleichen Nacht machten sich zudem Kriminelle am Blumenautomat eines Blumenladens in der August-Bebel-Straße zu schaffen. Sie hebelten den Automaten gewaltsam auf, flüchteten aber ohne Beute vom Tatort. Am Blumenautomat entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Die Polizei in Rüsselsheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

