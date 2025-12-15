PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien an Schule
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Seekatzstraße, hat der polizeiliche Staatschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen Samstagmittag (13.12.), 16 Uhr, und Montagmorgen (15.12.), 6 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter den Schulhof mit Farbe. Bei den Motiven handelt es sich unter anderem um ein Nazisymbol. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung und hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 beim polizeilichen Staatschutz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

