Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalen beschmieren Lüftungsschacht
Vorläufige Festnahme eines 15-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein Tatverdächtiger im Alter von 15 Jahren und mindestens drei bislang unbekannte Täter am Samstagabend (13.12.), gegen 22.30 Uhr, einen Lüftungsschacht beschmierten, sucht der Staatschutz nun nach weiteren Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die vier Personen, darunter der 15-Jährige, in der Orangerie im Bereich der Klappacher Straße über ein Baugerüst Zutritt auf das Dach eines Gebäudes. Auf dem Dach beschmierten sie mit roter sowie blauer Farbe den dort befindlichen Lüftungsschacht, unter anderem mit einem Hakenkreuz. Nach ersten Schätzungen verursachten sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Streife den 15-Jährigen vorläufig fest. Dieser wurde zunächst mit auf die Wache genommen, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Im Anschluss wurde er nach einem Gespräch mit seinem gesetzlichen Vertreter auf freien Fuß gesetzt.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität der Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

