Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei nimmt 55-Jährigen nach Körperverletzung fest

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (14.12.), gegen 23.45 Uhr, suchte in der Grafenstraße in einem Krankenhaus, ein 55-jähriger Tatverdächtiger die Konfrontation mit einem Mitarbeiter. Hierbei soll der 55-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand dem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben, wodurch er eine Kopfverletzung davontrug. Zur medizinischen Versorgung und Behandlung wurde der Mitarbeiter in die Intensivstation gebracht. Weshalb der 55-Jährige den Streit suchte ist nach derzeitigen Erkenntnissen noch unklar. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die sofort hinzugezogene Streife des 1. Polizeireviers konnte den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und brachte ihn in das Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen, wo er die Nacht verbrachte. Die Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

