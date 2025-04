LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 52-jähriger Fahrer eines BMW befuhr am 23. April die Straße "Am Stausee" in Frankenhain und parkte anschließend seinen Pkw am Fahrbahnrand. Offenbar vergaß der Mann das Fahrzeug ausreichend gegen Wegrollen zu sichern, sodass dieses einen Abhang hinunterrollte und im weiteren Verlauf auf einem Waldweg zum Liegen kam. Am BMW entstand Totalschaden, Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (jd) Rückfragen bitte ...

