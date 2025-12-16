PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Metzgerei im Visier Krimineller
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Samstagabend (13.12.), 21.30 Uhr, und Montagmorgen (15.12.), 8.30 Uhr, eine Metzgerei in der Luisenstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zutritt in den Verkaufsraum. Im Innern durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten das Bargeld aus der Kasse. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

