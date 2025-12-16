Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Einbrüche

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es im Laufe des Montags (15.12.) auf mehrere Objekte in Darmstadt abgesehen. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen.

Zwischen 7 und 19.15 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Hochhaus in der Heinrichstraße ein und entwendeten Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Im Zeitraum von 11.45 und 19.45 Uhr nahmen Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Riedeselstraße ins Visier und erbeuteten Münzen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Ein Einfamilienhaus nahmen im Heinrich-Rinck-Weg bislang Unbekannte zwischen 16 und 19.15 Uhr ins Visier. Sie verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Schmuck und ein Tablet. Daraufhin flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Gegen 19.15 Uhr verschafften sich Kriminelle auch in diesem Fall gewaltsam über ein Fenster Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume. Bislang ist unklar, ob die Täter Beute machen konnten. Sie wurden mutmaßlich bei der Tathandlung gestört und flüchteten sodann in Richtung der Heidelberger Landstraße.

Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell