Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 26-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und gibt Gas

Darmstadt (ots)

Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Montagmittag (15.12.), gegen 13.20 Uhr, in der Maria-Goeppert-Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas und flüchtete zunächst mit erhöhter Geschwindigkeit. Die Fahrt über die A 672 und die A 5 in Richtung Frankfurt endete schlussendlich an der Anschlussstelle Weiterstadt.

Der 26-Jährige wies deutliche Anzeichen auf, die auf vorherigen Konsum von Cannabis hindeuteten. Zudem fanden die Ordnungshüter geringe Mengen Cannabis in seinem Auto. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens unter Cannabiseinfluss.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

