Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle erbeuten Schmuck

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Weil bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen am Montag (15.12.), zwischen 18.30 und 19 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Haus in der Kurt-Schumacher-Straße und durchwühlten im Innern mehrere Räume. Sie entwendeten Schmuck und suchten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

