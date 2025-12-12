PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: frisch gesetzte Bäume gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Von Mittwoch (10.12.2025) auf Donnerstag (11.12.2025) verschwanden drei frisch gesetzte Bäume aus der Hochdorfer Straße in Affalterbach. Die Bepflanzung entlang der Straße war durch das Landratsamt Ludwigsburg in Auftrag gegeben worden. Die bislang unbekannten Täter zogen drei der Bäume aus dem Erdreich und entwendeten sie. Der Wert der Pflanzen dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Bäume geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:57

    POL-LB: Sindelfingen: Geschädigter einer Unfallflucht in der Bahnhofstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitagmorgen (12.12.2025) gegen 03:55 Uhr streifte ein 39-jähriger Mercedes-Lenker in der Bahnhofstraße in Sindelfingen ein geparktes Fahrzeug. Der 39-Jährige war in Richtung Neckarstraße unterwegs, als er beim Vorbeifahren den am rechten Straßenrand geparkten unbekannten Pkw beschädigte. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:54

    POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (11.12.2025) gegen 17:05 Uhr in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 48-jährige Lenkerin eines vollbesetzten Linienbusses befuhr zunächst die rechte Fahrspur der Stuttgarter Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kreuzung zur ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:51

    POL-LB: Ludwigsburg: BMW gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem PKW-Diebstahl in der Nacht von Mittwoch (10.12.2025) auf Donnerstag (11.12.2025) in der Charlottensraße in Ludwigsburg geben können. Der Fahrer eines weißen BMW mit ausländischer Zulassung hatte das Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren