Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: frisch gesetzte Bäume gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Von Mittwoch (10.12.2025) auf Donnerstag (11.12.2025) verschwanden drei frisch gesetzte Bäume aus der Hochdorfer Straße in Affalterbach. Die Bepflanzung entlang der Straße war durch das Landratsamt Ludwigsburg in Auftrag gegeben worden. Die bislang unbekannten Täter zogen drei der Bäume aus dem Erdreich und entwendeten sie. Der Wert der Pflanzen dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Bäume geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

