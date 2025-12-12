Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (11.12.2025) gegen 17:05 Uhr in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 48-jährige Lenkerin eines vollbesetzten Linienbusses befuhr zunächst die rechte Fahrspur der Stuttgarter Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße musste sie aufgrund einer roten Ampel als drittes Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhren alle Fahrzeuge an. Kurz vor dem Beginn der Unterführung wechselte plötzlich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die 48-Jährige ihren Linienbus stark abbremsen. Hierdurch stürzten im Bus mehrere Fahrgäste, insgesamt zehn Personen erlitten hierbei leichte Verletzungen. Zudem zerbrachen zwei Glasscheiben im Bus. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker vom Unfallort. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können sich zu melden. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang als Zeuge der Fahrer eines roter SUV gesucht, der zunächst noch an der Ampel vor dem Linienbus fuhr. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

