PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (11.12.2025) gegen 17:05 Uhr in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 48-jährige Lenkerin eines vollbesetzten Linienbusses befuhr zunächst die rechte Fahrspur der Stuttgarter Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße musste sie aufgrund einer roten Ampel als drittes Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhren alle Fahrzeuge an. Kurz vor dem Beginn der Unterführung wechselte plötzlich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die 48-Jährige ihren Linienbus stark abbremsen. Hierdurch stürzten im Bus mehrere Fahrgäste, insgesamt zehn Personen erlitten hierbei leichte Verletzungen. Zudem zerbrachen zwei Glasscheiben im Bus. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker vom Unfallort. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können sich zu melden. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang als Zeuge der Fahrer eines roter SUV gesucht, der zunächst noch an der Ampel vor dem Linienbus fuhr. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:51

    POL-LB: Ludwigsburg: BMW gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem PKW-Diebstahl in der Nacht von Mittwoch (10.12.2025) auf Donnerstag (11.12.2025) in der Charlottensraße in Ludwigsburg geben können. Der Fahrer eines weißen BMW mit ausländischer Zulassung hatte das Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt. ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:50

    POL-LB: Ludwigsburg: Rund 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 11:20 Uhr und 13:20 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Marstallstraße in Ludwigsburg einen geparkten Renault an der rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:45

    POL-LB: Erdmannhausen: Unbekannter beschädigt fünf PKW - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Insgesamt fünf PKW beschädigte ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr in der Sommerhaldenstraße in Erdmannhausen. Vermutlich ging der Unbekannte am von der Bahnhofstraße kommend auf dem Gehweg der Sommerhaldenstraße entlang und zerkratzte hierbei die fünf Fahrzeuge, die dort am Straßenrand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren