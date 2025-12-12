PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Ludwigsburg: Rund 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 11:20 Uhr und 13:20 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Marstallstraße in Ludwigsburg einen geparkten Renault an der rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

