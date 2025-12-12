Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblinger sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Bunsenstraße in Böblingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Kia, sodass die Stoßstange des Kia teilweise abgerissen wurde und der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Kia war auf einem Parkstreifen in der Bunsenstraße in einem Waldstück nach der Einmündung zur Panzerstraße abgestellt. Ohne sich um den entstandenen Sachsachaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Böblingen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

