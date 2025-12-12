PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblinger sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Bunsenstraße in Böblingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Kia, sodass die Stoßstange des Kia teilweise abgerissen wurde und der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Kia war auf einem Parkstreifen in der Bunsenstraße in einem Waldstück nach der Einmündung zur Panzerstraße abgestellt. Ohne sich um den entstandenen Sachsachaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Böblingen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:25

    POL-LB: Holzgerlingen: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (10.12.2025) zwischen 11.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Holzgerlingen. Der Unbekannte kollidierte mutmaßlich beim Rückwärtsausparken mit einem gegenüber einem Imbiss geparkten Mercedes. Anschließend machte sich der Unbekannte davon, ohne eine Schadensregulierung zu ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:09

    POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf Gaststättenparkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Ausparken streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (10.12.2025) zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr einen auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Lange Straße in Böblingen geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:03

    POL-LB: Bondorf: Einbrüche in Kleingartenanlage

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (10.12.2025), 11.00 Uhr und Donnerstag (11.12.2025) 13.00 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Mötzinger Straße in Bondorf ihr Unwesen. Die Täter brachen in insgesamt elf Gartenhütten ein und entwendeten daraus diverse Elektronik- und Gartengeräte. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mindestens 2.000 Euro. Der Wert des Diebesgutes kann noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren