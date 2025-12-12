Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (10.12.2025) zwischen 11.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Holzgerlingen. Der Unbekannte kollidierte mutmaßlich beim Rückwärtsausparken mit einem gegenüber einem Imbiss geparkten Mercedes. Anschließend machte sich der Unbekannte davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

