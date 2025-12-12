PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Auf Schmuck und Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Einbrecher vermutlich abgesehen, der am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 17.40 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Kernäckerstraße in Tamm einbrach. Über ein Kellerfenster, das der Unbekannte aufhebelte, gelang es ihm, sich Zugang ins Haus zu verschaffen. Er durchsuchte es und stieß auf Schmuck sowie Bargeld in vierstelligem Wert. Der entstandene Sachschaden dürfte eher gering geblieben sein. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, sucht Zeugen und bittet diese sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

