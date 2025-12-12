PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Bank-Tisch-Kombination in Brand gesetzt - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung am Donnerstagabend (11.12.2025) im Köpfwiesenweg in Vaihingen an der Enz geben können. Noch unbekannte Täter zündete eine Bank- Tisch-Kombination auf einem Spielplatz an. Als Polizei und Feuerwehr gegen 19.50 Uhr vor Ort eintrafen, befanden sich die Gegenstände bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar zügig löschen, allerdings wurde die Kombination vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

