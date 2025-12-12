PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Einbrecher wird von Bewohner überrascht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter hebelte am Donnerstag (11.12.2025) gegen 18.00 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses in der Landhausstraße in Merklingen auf. Während sich der Täter in den Wohnräumen befand, kehrte ein Bewohner nach Hause zurück und überraschten den Unbekannten. Dieser ergriff unerkannt die Flucht. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Ob es dem Einbrecher gelang, etwas zu stehlen, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

