Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Straße "Auf der Stelle"

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr in der Straße "Auf der Stelle" in Sindelfingen sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Befahren der Straße einen Opel, der am Fahrbahnrand abgestellt war, und hinterließ einen Sachschaden an der hinteren linken Tür, der auf rund 3.000 Euro geschätzt wurde. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte anschließend seine Fahrt fort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell