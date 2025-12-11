Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Bleichmühlestraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 800 Euro hinterließ ein noch unbekannter LKW-Lenker am Mittwoch (10.12.2025) gegen 16.10 Uhr in Sindelfingen an einem Linienbus. Der Unbekannte im LKW und der 47-jährige Linienbus-Fahrer befanden sich beide in der Bleichmühlestraße im Kreuzungsbereich zur Böblinger Straße. Sie standen nebeneinander. Die dort vorhandene Ampel zeigte Rot. Als der Linienbus-Fahrer bei Grün geradeaus weiterfuhr, bog der LKW-Lenker, der sich auf der Linksabbiegespur befand, nach links in die Böblinger Straße Richtung Neckarstraße ab. Hierbei stieß der LKW gegen den Bus, so dass eine der Fensterscheiben zersprang. Anschließend setzte der Unbekannte im weißen LKW seine Fahrt unbeirrt fort. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen blieben die Personen, die sich im Bus befunden hatten, unverletzt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich zu melden.

