POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Freitag (01.08.2025) kam es zum Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Dr.-Nick-Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Blitzschlag für den Brand ursächlich. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

