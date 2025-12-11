PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Ditzingen: 64-Jähriger kommt mit zwei Promille von der Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Ein 64 Jahre alter Ssangyong-Lenker fuhr am Mittwoch (10.12.2025) gegen 13.25 Uhr auf der Landesstraße 1136 (Ludwigsburger Straße) von Hemmingen in Richtung Schöckingen. Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, kam der 64-Jährige am Ende einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er etwa 50 Meter an einer Böschung entlanggefahren war, lenkte er sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn. Dort drehte sich der Pkw um 180 Grad und blieb schließlich stehen.

Mit leichten Verletzungen wurde der Fahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er sich zudem einer Blutentnahme unterziehen, da ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa zwei Promille ergab. Der Führerschein des 64-Jährigen wurde beschlagnahmt.

An dem Ssangyong entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die L 1136 musste im Zuge der Unfallaufnahme bis etwa 16 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

