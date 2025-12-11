Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Rund 32.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Drei leichtverletzte Personen, drei beschädigte Fahrzeuge und rund 32.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (10.12.2025) gegen 16:40 Uhr auf der Landesstraße 1106 bei Vaihingen an der Enz ereignete. Ein 84-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die L 1106 von Horrheim kommend in Richtung Ensingen. Auf Höhe eines Wanderparkplatzes mussten die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der 84-Jährige mutmaßlich zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den vor ihm bremsenden VW eines 55-Jährigen auf. Hierbei wurden der Fahrer sowie seine 58-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW auf einen vorausfahrenden BMW einer 53-Jährigen aufgeschoben. Die Fahrerein erlitt durch den Verkehrsunfall ebenfalls leicht Verletzungen. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurden die beiden Insassen des VW in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 1106 einseitig gesperrt werden. Während der Abschleppmaßnahmen des Mercedes und des VW wurde die Landesstraße für rund zehn Minuten vollgesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung, die teilweise auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Bundestraße 10 hatte.

